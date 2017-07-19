بروسيا دورتموند غاضب من ميلان بسبب أوباميانغ !

المواطن ـ وكالات



وصف بروسيا دورتموند الألماني إعلان ميلان سعيهم لضم بيير إمريك أوباميانج بقلة الاحترام.

وكان النادي الألماني قد أعلن يوم أمس الثلاثاء على لسان المدير الرياضي مايكل زورك أن أوباميانج مستمر مع الفريق ولن يرحل إلى أي مكان.

قبل أن يعود المدير التنفيذي هانز يواكيم فاتسكه اليوم الأربعاء لينتقد إعلان ميلان لجماهيره رغبتهم في ضم اللاعب.

حيث قال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية: بالنظر إلى ما قدمه لنا أوباميانج من مساهمة كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية، قررنا أن نعطيه ثمانية أسابيع لإيجاد عرض مناسب مرضي للجميع. لكن المهلة انتهت، بدأنا الاستعدادات للموسم المقبل، وهو من ضمن خططنا.”

وعن انتقاله لميلان، أجاب: “وجدت إعلان ميلان اهتمامهم بضمه أمر فيه قلة احترام، نحن واضحون الآن، أوباميانج سيبقى.”