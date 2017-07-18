بروسيا دورتموند يقرر بقاء أوباميانج.. ولكن!

المواطن ـ وكالات

أعلن بروسيا دورتموند عن قراره بالإبقاء على نجم الفريق الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، عبر تصريحات مدير النادي الرياضي مايكل زورك، الذي أكد على انتهاء مهلة النظر في العروض المقدمة من أجل ضم اللاعب.

وتحدث مايكل زورك، في تصريحات لموقع النادي بعد الفوز وديًّا على ميلان، مساء الثلاثاء، حيث قال: “لقد قررنا أن أوباميانج سيستمر مع بروسيا دورتموند، سوق الانتقالات بالنسبة للاعب انتهت اليوم؛ لأننا نرغب في الحصول على وقتٍ كافٍ لتعويضه في حالة رحليه”.

وتحدث مدير بروسيا دورتموند التنفيذي هانس يواخيم فاتسكي عن نفس الموضوع قائلًا: “قررنا أن نحتفظ بـ(أوباميانج)، وتم إخبار اللاعب بهذا القرار، وحده عرض خارق للعادة يفوق 100 مليون يورو قد يغير فكرة النادي حول مستقبل أوباميانج”.

ويرتبط بيير إيميريك أوباميانج (28 سنة) مع بروسيا دورتموند بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، وهو الذي نجح في تسجيل 40 هدفًا وصناعة 5 آخرين، خلال مشاركته في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.