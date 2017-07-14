بريطانيا ترفض وقف بيع الأسلحة للسعودية وتؤكّد: الرياض ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي

المواطن ـ لندن:

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، أنَّ المحكمة البريطانية العليا، أكّدت أن المملكة كانت ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، لافتاً إلى أنَّ “ذلك جاء في معرض رفضها الدعوى التي رفعتها منظمة حملة ضد تجارة الأسلحة، والتي تتخذ من بريطانيا مقراً لها وتعمل على وقف تجارة الأسلحة الدولية”.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين، في بيان له، أنَّ “المحكمة استمعت لدفاع الحكومة البريطانية، التي اختصمتها الدعوى”، مشيرًا إلى أنَّ “المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إن السعوديين سعوا بإيجابية إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، حيث كانت المملكة ولا تزال ملتزمة التزاماً حقيقياً بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي بصوره المختلفة، بحيث يتعين وقف مبيعات بريطانيا من السلاح للسعودية أو إلغائها”.

ولفت قطان، إلى ما أفادت به المحكمة من وجود تعاون بريطاني سياسي وعسكري واسع النطاق مع المملكة العربية السعودية، في شأن سير العمليات العسكرية في اليمن.