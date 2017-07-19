بريطانيا تصنف الآسيد كسلاح فتاك

صنفت السلطات البريطانية المادة المعروفة بماء النار “الآسيد” ضمن الأسلحة الخطيرة.

جاء هذا الإجراء بعد تزايد عدد الهجمات في المدن البريطانية بماء النار، مما سبب تشوهات لعدد من الأبرياء.