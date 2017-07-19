2017-07-19 saad الرئيسيةالمواطن الدولي بريطانيا تصنف الآسيد كسلاح فتاك بريطانيا تصنف الآسيد كسلاح فتاك 2017/07/19 الساعة 8:02 مساءً - فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم 1120 0 طباعة المواطن - وكالات صنفت السلطات البريطانية المادة المعروفة بماء النار “الآسيد” ضمن الأسلحة الخطيرة. جاء هذا الإجراء بعد تزايد عدد الهجمات في المدن البريطانية بماء النار، مما سبب تشوهات لعدد من الأبرياء. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن فيديو طريف.. فأر يسرق النقود من حقيبة نسائية بحيلة ذكية شاهد.. أطرف مواقف أطفال يمارسون البولينج شاهد.. شاب مغامر يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه بالفيديو.. سبب مثير دفع المعلق الإماراتي عدنان حمد لرمي جواله في المرحاض!! شاهد.. عملية إنقاذ مثيرة لماعز علقت بسلك كهرباء الرياضة العالمية بالصورة.. تشيلسي يقوم بحذف بيان التعاقد مع موراتا! دانيلو في طريقه إلى مانشستر سيتي جوارديولا يكشف موقفه النهائي من بقاء أجويرو وبرافو بروسيا دورتموند غاضب من ميلان بسبب أوباميانغ ! بالفيديو.. آرسنال يتغلب على بايرن ميونيخ في الكأس الدولية للأبطال فيسبوك