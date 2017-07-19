بريطانيا تصنف الآسيد كسلاح فتاك

بريطانيا تصنف الآسيد كسلاح فتاك

2017/07/19
الساعة 8:02 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1120
0
طباعة
المواطن - وكالات

صنفت السلطات البريطانية المادة المعروفة بماء النار “الآسيد” ضمن الأسلحة الخطيرة.

جاء هذا الإجراء بعد تزايد عدد الهجمات في المدن البريطانية بماء النار، مما سبب تشوهات لعدد من الأبرياء.

 



ِشارك على الفيس بوك

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :