بسبب خلاف.. ربطوا بني جلدتهم في الباحة وضربوه وفروا هاربين!

المواطن - الباحة

قبضت شرطة منطقة الباحة، أمس الأربعاء، على إثيوبيين ضربوا آخر من بني جلدتهم وربطوه بسبب خلاف بينهم.

وأكد نائب المتحدث الرسمي لشرطة الباحة، العقيد بندر عبدالرحمن الغامدي، أن عمليات شرطة محافظة القرى بالباحة، تلقت بلاغًا من مواطن بمشاهدة إثيوبي مصاب وموثق اليدين بوادي نخال، موضحًا أن الجهات المعنية انتقلت للموقع فور تلقي البلاغ، ليجري إسعاف الوافد.

وتابع أنه بسماع أقوال الوافد، أكد أنه تعرض للضرب من قبل 3 أشخاص من بني جلدته- مجهولي الهوية- حيث ربطوه ولاذوا بالفرار؛ لوجود خلاف سابق بينهم.

ولفت إلى أنه تم القبض على 4 إثيوبيين على خلفية الحادثة.