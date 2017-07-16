بشروط.. بدء القبول في المعهد الصناعي برفحاء

المواطن - واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء بدء القبول للفصل الدراسي الأول للعام التدريبي 1438- 1439هـ ،لحملة الكفاءة المتوسطة لدراسة المرحلة الثانوية، في تخصصات الدبلوم الثانوي وهي: المحركات والمركبات، والتبريد والتكييف، والكهرباء الإنشائية، وتم تحديد 30 مقعدًا لكل تخصص، ويتم الترشيح لها حسب النسب.

كما يمنح الطالب الملتحق بالمعهد عددًا من المميزات منها أولوية القبول بالكليات التقنية، ومكافآت تدريب 800 ريال شهرياً، والحصول على المرتبة الخامسة في ديوان الخدمة المدنية، والتوظيف في المجال الحكومي والعسكري والقطاع الخاص، والحصول على قروض من ريادة.