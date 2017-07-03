بشروط.. فتح باب القبول بمعهد سلاح الإشارة لعدد 950 وظيفة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية عن فتح باب القبول والتسجيل بمعهد سلاح الإشارة لعدد (850) طالباً أساسياً و(100) احتياط، وذلك لحمَلة شهادة الثانوية العامة، وسوف يمنح المتعين بعد التخرج رتبة (جندي أول)، ولمدة أسبوعين، حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمة للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه الاعتبار.

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية، وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أثناء التقديم على أحد الوظائف العسكرية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والإجراءات المطلوبة للتجنيد.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، اضغط (هنا).







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