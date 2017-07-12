بشروط.. وزارة الحرس الوطني تعلن بدء التسجيل في بوابة التجنيد الموحد

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن موعد وشروط وتفاصيل التقديم والتسجيل في بوابة التجنيد الموحد.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم مفتوح على مدار السنة بدون أرقام طلبات، والفرز يتم حسب المفاضلة، لذوي التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي، وفقاً للشروط الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة للمتقدم:-

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مـع والــده أثنـاء خـدمته خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

– أن لا يقل سنه عن سبعة عشر (17) عاماً ولا يزيد عن ثلاثين (30) عاماً.

– أن لا يقل طوله عن (165) سم ولا يزيد عن (195) سم.

– أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.

– أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة .

– أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة (لذوي التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي) .

– أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

وأكدت وزارة الحرس الوطني أنه لن يتم النظر في أي متقدم مخالف للشروط الموضحة أعلاه.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن موعد التقديم مفتوح على مدار السنة بدون أرقام طلبات والفرز يتم حسب المفاضلة.

للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).