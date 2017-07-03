بشرى للمواطنين.. سكني تعد مفاجأة كبرى خلال الشهر الجاري

المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان تعتزم الانتهاء من المشاريع السكنية في جميع أنحاء المملكة بنهاية عام 2017 تضمن قرابة 7700 منتج سكني للمواطنين.

وأوضحت المصادر أن المشاريع الإسكانية المزمع الانتهاء منها خلال العام الجاري تبلغ نحو 95 مشروعًا سكنيًا.

ونوهت المصادر أن وزارة الإسكان تعتزم طرح ما يقارب الـ7200 منتج سكني في 15 مشروعًا خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتم توزيع الوحدات السكنية على المستحقين عبر تسويقها وبيعها عن طريق المصارف الموجودة في مواقع تلك المشاريع، وهي عبارة عن فلل وشقق وأراضٍ، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

الجدير بالذكر أن الإسكان أعلنت في منتصف يونيو الماضي عن صدور الدفعة الخامسة التي تضم أكثر من 20 ألف منتج سكني منها 7700 منتج تمويلي، و7300 أرض سكنية مطورة ضمن الدفعة الخامسة من برنامج سكني ، كما دفعت الوزارة 20.585 منتجًا سكنيًا وتمويليًا ضمن الدفعة الرابعة من برنامج سكني، بينها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية، و6611 أرضًا بدون مقابل مالي، و6084 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، و190 وحدة سكنية جاهزة.

ويهدف برنامج التمويل السكني المدعوم، إلى تقليص فترة الانتظار إلى خمسة أعوام كحد أقصى، وبالتالي المساهمة في رفع نسبة التملك إلى 52%، وخدمة جميع المستفيدين ممن هم في قوائم انتظار الصندوق بنهاية عام 2020. ويتم الدعم الذي سيحصل عليه المستفيد، من خلال تغطية كامل أرباح التمويل لمن يبلغ دخله الشهري 14 ألف ريال أو أقل، ومن يزيد دخله على ذلك، فسيتم دعمه بحسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وسيتم إيداع الدعم بشكل شهري في حساب المستفيد.

وأطلقت وزارة الإسكان في 15 يناير الماضي برنامج سكني الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لعام 2017.

الجدير بالذكر أن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، شهد بالأمس توقيع اتفاقية تطويرٍ عقاري مع شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبنائه القابضة، تقضي بتنفيذ بناء 714 منتجاً سكنياً في عرعر.

ويأتي توقيع الإسكان لهذه الاتفاقية، ضمن الدفعة الخامسة من برنامج سكني والتي شملت اتفاقية بناء آلاف من الوحدات السكنية مع شركات خاصة في عدة مناطق بالمملكة.

بدوره أكد محمد المهيلب الرئيس التنفيذي للشركة، أن وزارة الإسكان قدمت حلولاً جديدة بحثاً عن مصلحة المواطنين وتسريع مسألة استلام الوحدات السكنية ضمن برنامج سكني.

وأضاف المهيلب أن “الشركات الخاصة هي ذراع في خدمة القطاعات الحكومية في كل المجالات، وهناك علاقة تكاملية تهدف إلى تطوير الخدمات التي تعتبر أحد أهم العوامل نحو التطوير والتقدم، ونحن نتشرف بأن نكون أحد الأذرع نحو تقديم خدمات كبرى للمواطنين في مسألة “السكن”.