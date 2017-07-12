بعد إقرار وزارة التعليم التربية البدنية للبنات..  نادي طالبات الشرقية يناقش المفاهيم الصحية

المواطن - الدمام

بعد أن وافقت وزارة التعليم على البدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي القادم1439/1438 ، فتح نادي المسؤولية الاجتماعية للطالبات بتعليم المنطقة الشرقية أبوابه لأكثر من 783 طالبة لمناقشة المفاهيم الصحية حول اللياقة البدنية للفتيات.

واستأنف النادي أنشطته بعد إجازة عيد الفطر بصورة تفاعلية شاركت فيها جميع المستفيديات حيث يعد نادي اللياقة البدنية للطالبات، أحد البرامج الفعالة والتي تم طرحها، في المرحلة الأولى من عمل الأندية الموسمية في طليعة رزنامة برامج النادي.

ويعتبر هذا البرنامج متناسقًا ومتناغمًا مع ما تم اعتماده من وزارة التعليم في استحداث برنامج التربية الصحية والبدنية للطالبات في إشارة فاعلة إلى أهمية تفعيل إحدى ركائز الرؤية الوطنية في محورها التنموي والاجتماعي وتحقيق أهداف ذلك بتطبيق علمي مدروس .

وأكدت رئيسة مجلس الأمناء بالنادي، الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود على تهيئة البيئة المناسبة الكريمة لاستقطاب أكبر عدد من الملحقات بهذه الأندية، مؤكدة أن الفتاة السعوديه يُعول عليها الكثير وهي أهل لذلك.

وأضافت أنه من ضمن البرامج المقدمة لنادي المسؤولية الاجتماعيه “برنامج أنا أستطيع ” وهو برنامج تعليمي ترفيهي يهدف إلى تطوير مدارك الطفل وتوسيع آفاق التفكير لديه، وبرنامج ” نادي اللياقة البدنية ” والذي يعنى بنشر الوعي الصحي والرياضي وغرس المفاهيم الصحيحة لتحفيز الطالبات على ممارسة الرياضة، وبرنامج ” التغطية الإعلامية ” والمختص في صنع الأفلام القصيرة وإكساب الطالبات مهارات الكتابة.

كما يتم تقديم برنامج “منصة المبادرات ” وهو برنامج اقتصادي معرفي يهدف إلى تحفيز التفكير الإبداعي للطالبات وتشجيعهن على طرح الأفكار الإبداعية، وبرنامج ” خطوة قدام ” الذي يمكّن الطالبة من اكتساب عدة مهارات في ذات الوقت، وبرنامج “سراج ” الذي يعتمد على البحوث الميدانية والتجارب المجتمعية، وغيرها من البرامج.

بدورها أكدت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية ومديرة نادي المسؤولية لولوة الشمري، على أن عدد المسجلات في النادي تجاوزت 850 طالبة، بينما تجاوز عدد الزائرات للنادي بالأيام الثلاثة الأولى من عودة الافتتاح بعد العيد 783 طالبة .

يذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قد أصدر أمس قراراً يقضي بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي القادم1439/1438هـ، بحيث يتم تنفيذ البرنامج وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.