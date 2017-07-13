بعد التعاقد مع سعد لكرو.. المريسل لرئيس النصر: هذا واجبك ولكن!

المواطن ـ محمد سلام

كشف الإعلامي المقرب من البيت النصراوي، عبدالعزيز المريسل، أن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي هو الذي تكفل بمقدم عقد الظهير الأيسر المغربي سعد لكرو، والذي أعلنت إدارة العالمي التعاقد معه بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية شراء بطاقته.

وقال المريسل في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “أعلم أن هذا واجب على فيصل بن تركي لكن حتى لا أحد يسلب جهده في ظل سكوته كما كان يحدث سابقاً.. مقدم عقد سعد لكرو تكفل به فيصل بن تركي”.

وكانت إدارة النصر قد اتفقت مع الظهير الأيسر لاعب نادي الدفاع الحسيني الجديدي المغربي، سعد لكرو، لتمثيل الفريق بنظام الإعارة لموسم مع أحقية شراء بطاقته.

وأوضحت أن اللاعب المغربي سيلتحق بمعسكر النصر بتركيا خلال الأيام القادمة وبعد ذلك إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية.