بعد الحجب في إندونيسيا .. تليغرام يتصدى للمحتوى الإرهابي

المواطن ـ الرياض:

أعلن مؤسس تطبيق “تليغرام” للرسائل النصية المشفرة، أنّ التطبيق سيغلق قنوات عامة مرتبطة بالإرهاب، بعد أن حجبت الحكومة الإندونيسية الخدمة مستشهدة بمخاوف أمنية.

وأوضح مؤسس التطبيق على “تليغرام” بافل دوروف، أنّه كان هناك سوء تواصل مع السلطات الإندونيسية، ولذلك لم نعلم بوجود طلب من الحكومة بإغلاق قنوات معينة، لذلك فوجئنا بالحجب، مشيرًا إلى أنَّ “تليغرام تطبيق مشفر وخاص بشكل كبير، ولكننا لسنا أصدقاء للإرهابيين”.

وبيّن أنَّ “تليغرام اتخذ منذ ذلك الحظر خطوات لإغلاق بعض القنوات، التي أبلغت عنها الحكومة الإندونيسية بأنها تحوي مواد تتعلق بالإرهاب”.

يذكر أنَّ السلطات الإندونيسية، حجبت الجمعة الماضي، خدمة “تليغرام” للرسائل النصية المشفرة، قائلة: إنه يحوي كثيرا من المنتديات المليئة بالدعاية المتطرفة والإرهابية.