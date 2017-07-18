بعد انتشال غريق في زاعم.. حرس الحدود يحذّر من السباحة في هذه الأوقات

المواطن ـ تبوك

حذّرت قيادة حرس الحدود، المواطنين والمقيمين من المخاطرة بالسباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة، وطالبتهم بتوخي الحذر عند ممارسة السباحة خلال الفترة المسائية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم البحري فهد بن صالح العنزي، أنّه يفضل السباحة في النهار وعدم المخاطرة والابتعاد عن الشاطئ، وطلب المساعدة في حال تعرض أحدهم- لا سمح الله- لأي مكروه بالاتصال على هاتف الطوارئ 994.

وأعلن العنزي أنَّ “غرف العمليات بقطاع حرس الحدود بمحافظة الوجه قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض شاب في عقده الثاني للغرق أثناء ممارسته السباحة في زاعم”.

وأشار إلى أنّه “على الفور تم إنقاذه من قبل أفراد نقطة البحث والإنقاذ، وعمل الإسعافات الأولية له، ونقله بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى الوجه؛ لتلقي العلاج اللازم، وهو بصحة جيدة ولله الحمد”.

وأضاف أنَّ “قطاع حرس الحدود بمحافظة حقل قد تلقّى أيضًا بلاغًا بغرفة القيادة والسيطرة من شرطة محافظة حقل يفيد عن تعرض طفلة في عامها الثالث لحالة غرق في مسبح داخل أحد الشاليهات شمال مركز الحميضة”.

وبيّن أنّه “تم توجيه فرق البحث والإنقاذ، وعند وصول الفرقة اتضح أن والد الغريقة قد قام بإنقاذها وكانت فاقدة للوعي، وتم عمل الإسعافات الأولية لها حتى أفاقت؛ حيث تم نقلها بإسعاف حرس الحدود إلى مستشفي حقل العامّ، وما زالت تحت الملاحظة بالمستشفى”.