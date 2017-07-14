بعد انتقاله رسميًّا إلى ميلان.. بونوتشي الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي

المواطن ـ وكالات

وفقًا لـ“مدياسيت بريميوم”، فإن ليوناردو بونوتشي سيوقع عقدًا مع ميلان لمدة 5 مواسم، قادمًا من يوفنتوس، وذلك بعد ظهوره اليوم الجمعة في “كازا ميلان”، تمهيدًا إلى اجتياز الفحوصات الطبية، قبل التوقيع الرسمي.

وحسب نفس المصدر الدولي الإيطالي سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي بحصوله على 8 مليون يورو سنويًّا، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت، متجاوزًا جونزالو هيجواين الذي يتقاضى 7.5 مليون يورو سنويًّا مع يوفنتوس.

وتشير تقارير صحافية إيطالية إلى أن صاحب الـ30 عامًا سيحصل على شارة قيادة ميلان أيضًا.

وسيدفع ميلان 40 مليون يورو للسيدة العجوز، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت.