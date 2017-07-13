بعد غياب 13 عامًا.. روني يتألق في ظهوره الأول مع إيفرتون

المواطن ـ وكالات:

تمكن واين روني، الوافد الجديد في صفوف إيفرتون، من التألق في ظهوره الأول مع الفريق أمام جور ماهيا، في مباراة ودية.

وعاد روني إلى إيفرتون بعد أن قضى 13 موسمًا رفقة مانشستر يونايتد، حقق خلالها الكثير من الإنجازات، وذلك بعد انتقال روميلو لوكاكو إلى ملعب أولد ترافورد بصفقة بلغت 75 مليون جنيه إسترليني.

وقاد روني إيفرتون للفوز في المباراة بهدفين مقابل هدف، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بحلول الدقيقة 34.

وأثار هدف روني حماس الجماهير التي انهالت بالهتاف والتصفيق لاستعادة “الغولدن بوي” (الفتى الذهبي) مستواه الحقيقي.