بعد مسيرة 7 سنوات.. نائب أمير مكة يكرم أعضاء مركز حي العمرة وفريق “معًا”

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، في مقر الإمارة، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء مركز حي العمرة التابع لجمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة وفريق “معًا” التطوعي؛ نظير لفتتهم الإنسانية بإقامة حفل معايدة أول أيام عيد الفطر لعمال النظافة بمدينة مكة المكرمة.

وقدم الأمير عبدالله بن بندر شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المركز والفريق التطوعي، مؤكدًا أن مثل هذا العمل الجماعي والخيري يقدم رسالة سامية ويعكس صورة مثالية عن المواطن والمجتمع السعودي.

ومن جهتهم، عبر أعضاء مركز حي العمرة وفريق “معًا” التطوعي عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تكريمه، معتبرين أن ذلك سيكون حافزًا لهم لتقديم أعمال تطوعية أخرى في المستقبل.

كما تسلّم الأمير عبدالله بن بندر تقريرًا عن إنجازات المركز والفريق التطوعي، والذي تضمن مسيرة العطاء خلال الأعوام السبعة الماضية، ومن بينها الأعمال التطوعية والمجتمعية والتي بلغت 1050 عملًا بمعدل 150 عملًا سنويًّا، كذلك بلغ عدد الشباب المشاركين في الأعمال التطوعية 1400 شاب بواقع نحو 700 ألف ساعة تطوع، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأعمال التطوعية خلال الأعوام السبعة 1.4 مليون مستفيد بمعدل 200 ألف مستفيد كل عام.

وكان مركز العمرة وفريق معًا أقام أول أيام عيد الفطر، حفل المعايدة والإفطار السنوي لعمال النظافة بمكة المكرمة، بهدف تحقيق أواصر المحبة وإحساسهم بروح الأخوة والتكافل المجتمعي ومشاركتهم فرحة العيد وإدخال الفرح والسرور عليهم، كما تم تقديم هدايا وجوائز مالية.

يُذكر أن مركز حي العمرة حصل على جائزة الأمير عبدالمجيد للأحياء المثالية في موسمها الأول والتي سلمها للفائزين مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل العام الحالي.