بعد مماطلة أميركا في رفع العقوبات.. البشير يجمد المفاوضات مع واشنطن

المواطن - وكالات

يبدو أن السودان مل التأجيل الأميركي المتكرر للبت في قرار رفع العقوبات عنه، حيث قرر الرئيس السوداني عمر البشير، تجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة حتى الثاني عشر من أكتوبر القادم.

ويأتي قرار البشير بعد أن أجلت واشنطن البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان، بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى لمدة 3 أشهر.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أقرت في وقت سابق أن السودان أحرز “تقدمًا كبيرًا ومهمًا في الكثير من المجالات”، لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى 3 أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن.

وتشمل المطالب الأميركية حل صراعات عسكرية داخلية في مناطق مثل دارفور والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحسين دخول المساعدات الإنسانية.

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد رفع العقوبات لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يناير، ومن المتوقع أن يصدر الرئيس دونالد ترامب قرارًا بشأن ما إذا كان سيلغي العقوبات بشكل دائم أم لا.

وفرضت الولايات المتحدة عام 1997، عقوبات اقتصادية على السودان، بسبب دعمها المفترض لجماعات متشددة.