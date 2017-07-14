بغية الفوز بطرح عملاق النفط السعودي .. لندن تدرس تخفيف قواعد طرح أسهم الشركات السيادية

المواطن ـ لندن:

تدرس سلطات سوق المال البريطانية، تخفيف قواعد الطرح العام الأولي لأسهم الشركات التابعة لسيادة الدول، في الوقت الذي تأمل فيه بورصة لندن للأوراق المالية، استقطاب شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة “أرامكو” لطرح أسهمها في البورصة البريطانية.

وطرحت هيئة التعاملات المالية المعنية بإدارة سوق المال في بريطانيا، فئة جديدة في قطاع أسهم الشركات الممتازة، تستهدف الشركات المملوكة للدولة، مقترحة استثنائين أساسيين.

ووفقًا للتغيرات المقترحة لقواعد تسجيل الأسهم في بريطانيا، فإن المساهمين السياديين (الدول) الذين يمتلكون حصصًا كبيرة، لن يتم اعتبارهم أطرافًا معنيين بقواعد التداول، وهو ما يعني أنَّ الاتفاقات التي يعقدونها، وتتعلق بالشركة الكبرى المسجلة، مثل شراء أو بيع أصول عامة، من أو إلى تلك الشركة، لن تخضع لتصويت المستثمرين المستقلين، الذين يحملون أسهم هذه الشركة.

وسيتم استثناء هؤلاء المساهمين الحكوميين من القواعد المطبقة على أصحاب الحصص المسيطرة في الشركات الأخرى، مثل منح مجلس الإدارة حق تعيين المديرين دون الحاجة إلى موافقة المساهمين المستقلين.