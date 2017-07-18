بقنبلة يدوية .. طالب هندسة يردُّ على فصله!!

المواطن ـ الرياض:

هاجم طالب، عددًا من الأساتذة في جامعة مصراتة الليبية، بقنبلة يدوية، إثر خلاف نشب مع أحدهم.

وأكّد نشطاء ليبيّون، أنَّ منفذ الهجوم طالب بكلية الهندسة، قام بذلك بعد فصله من القسم، بسبب اتّهامه بالغش في الامتحان الجزئي، وضربه للأستاذ المشرف على الاختبار.

وأشاروا إلى أنَّ “الطالب قام بإلقاء القنبلة من نافذة مكتب أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، التابعة لجامعة مصراتة، ما أدّى إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم 3 أساتذة وطالب واحد”، مطالبين بوضع حدِّ لانتشار الأسلحة العشوائي في البلاد، الذي زاد الطين بلة، وحوّل الحياة إلى جحيم.