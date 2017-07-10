بلدية الشوقية بمكة المكرمة تغلق عدداً من المسالخ العشوائية

المواطن - مكة المكرمة

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بالعاصمة المقدسة بمشاركة إدارة المسالخ حملةً لإزالة المخالفات التي تُشكل خطراً على الإصحاح البيئي والصحة العامة وتشوه المظهر العام، نتج عنها إغلاق عدد من المسالخ العشوائية ، وضبط الحظائر المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد من الذبائح غير الصالحة وفي ظروف سيئة وغير صحية، إضافة إلى حجز عدد من الأغنام التي لم يتم ذبحها وعددها 25 رأساً، وتم تسليمها لإدارة مراقبة الماشية لإكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأكد عراقي أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضرراً على الصحة العامة، وذلك بهدف المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة المستهلكين.