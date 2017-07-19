أعلنت شركة مقاولات كبرى، في الرياض، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لديها.
موظف إداري:
– سعودي الجنسية حاصل على بكالوريوس في أحد تخصصات الإدارة أو دبلوم معتمد من التعليم العالي أو التدريب المهني والتقني، ويشترط معرفة بأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية.
– دورة تدريبية في استخدام الحاسب لا تقل عن 3 أشهر إدخال بيانات ومعالجة نصوص
لبق وحسن التصرف والمظهر
محاسب:
– بكالوريوس محاسبة كحد أدنى، ويشترط إجادة استخدام الحاسب والبرامج المحاسبية، ويفضل الإلمام باللغة الإنجليزية
مدخل بيانات:
شهادة الثانوية كحد أدنى، دورة حاسب آلي لا تقل عن 3 أشهر إدخال بيانات ومعالجة نصوص مع سرعة في الطباعة، يفضل خبرة سابقة.
إداري ورشة وحركة معدات ثقيلة:
– شهادة الثانوية العامة ويفضل شهادة في مجال الورش والميكانيكا يفضل من عمل سابقاً بنفس المهنة ولدية معرفه بأسماء قطع الغيار للمعدات الثقيلة وأنواعها، القدرة على استخدام الحاسب الآلي
موظف استقبال:
– شهادة الثانوية كحد أدنى
– دورة حاسب آلي لا تقل عن 3 أشهر إدخال بيانات ومعالجة نصوص، ويفضل خبرة سابقة
إداري/ أمين مستودع:
مؤهل دبلوم إدارة مواد / مستودعات
الإلمام باللغة الإنجليزية إجادة استخدام الحاسب الآلي
حارس أمن:
– شهادة الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة كحد أدنى، ويفضل خبرة سابقة في أعمال الحراسات.
– العمر من 27 إلى 45 سنة
المميزات:
الرواتب تحدد حسب الشهادات والخبرات، تأمين طبي للموظف وزوجته وأطفاله
تأمينات اجتماعية، ويرجى إرسال سيرته الذاتية بصيغة وورد أو PDF مع كتابة مسمى الوظيفة في العنوان: JOBSXJOBS@HOTMAIL.COM
بمميزات وشروط.. وظائف إدارية شاغرة بشركة مقاولات كبرى بالرياض
أعلنت شركة مقاولات كبرى، في الرياض، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لديها.