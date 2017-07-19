بمميزات وشروط.. وظائف إدارية شاغرة بشركة مقاولات كبرى بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مقاولات كبرى، في الرياض، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لديها.

موظف إداري:

– سعودي الجنسية حاصل على بكالوريوس في أحد تخصصات الإدارة أو دبلوم معتمد من التعليم العالي أو التدريب المهني والتقني، ويشترط معرفة بأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية.

– دورة تدريبية في استخدام الحاسب لا تقل عن 3 أشهر إدخال بيانات ومعالجة نصوص

لبق وحسن التصرف والمظهر

محاسب:

– بكالوريوس محاسبة كحد أدنى، ويشترط إجادة استخدام الحاسب والبرامج المحاسبية، ويفضل الإلمام باللغة الإنجليزية

مدخل بيانات:

شهادة الثانوية كحد أدنى، دورة حاسب آلي لا تقل عن 3 أشهر إدخال بيانات ومعالجة نصوص مع سرعة في الطباعة، يفضل خبرة سابقة.

إداري ورشة وحركة معدات ثقيلة:

– شهادة الثانوية العامة ويفضل شهادة في مجال الورش والميكانيكا يفضل من عمل سابقاً بنفس المهنة ولدية معرفه بأسماء قطع الغيار للمعدات الثقيلة وأنواعها، القدرة على استخدام الحاسب الآلي

موظف استقبال:

– شهادة الثانوية كحد أدنى

– دورة حاسب آلي لا تقل عن 3 أشهر إدخال بيانات ومعالجة نصوص، ويفضل خبرة سابقة

إداري/ أمين مستودع:

مؤهل دبلوم إدارة مواد / مستودعات

الإلمام باللغة الإنجليزية إجادة استخدام الحاسب الآلي

حارس أمن:

– شهادة الثانوية العامة أو الكفاءة المتوسطة كحد أدنى، ويفضل خبرة سابقة في أعمال الحراسات.

– العمر من 27 إلى 45 سنة

المميزات:

الرواتب تحدد حسب الشهادات والخبرات، تأمين طبي للموظف وزوجته وأطفاله

تأمينات اجتماعية، ويرجى إرسال سيرته الذاتية بصيغة وورد أو PDF مع كتابة مسمى الوظيفة في العنوان: JOBSXJOBS@HOTMAIL.COM