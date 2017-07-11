بند في اتفاق الرياض 2013 أهمله تميم قطر وأطاح به من “التعاون”!

المواطن - الرياض

كشف الاتفاق المكتوب باليد بين الدول الخليجية وقطر، لإنهاء أزمة سحب السفراء في 2013، خروقات الدوحة في غالبية بنود الاتفاق، ولكن كان هناك بند يبدو أن الدوحة أهملته ولم تعره اهتمامًا أثناء انغماسها في دعم الإرهاب، وهو أن أمير قطر وافق على بند يمنح لدول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها بالاتفاق.

وضمن الاتفاق، عدم دعم وتمويل الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا البند خرقته قطر بدعمها للتنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة، بل والعالم.

وكان أبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم في اليمن، يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.

ولم تلتزم الدوحة أيضًا بهذه القرار، حيث دعمت الإخوان ماليًّا وإعلاميًّا، وتواطأت مع الحوثي في اليمن، ولم تلتزم بالاتفاق الأخوي، وهو ما كان يعني اتخاذ إجراءات خليجية ضد الدوحة، منها المقاطعة.