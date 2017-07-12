بوروسيا دورتموند يوضح حقيقة عروض شراء أوباميانج

المواطن ـ وكالات

كشفت تقارير صحافية إنجليزية عن موقف نادي بوروسيا دورتموند من بيع لاعب الفريق المهاجم الجابوني بيير أيمريك أوباميانج في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن النادي الألماني لم يتوصل إلى أي عرض رسمي لشراء الدولي الجابوني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتابعت الشبكة الشهيرة أن هناك الكثير من العروض للتوقيع مع أوبا، لكن بشكل غير رسمي، منها ميلان وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى أندية صينية.

يذكر أن المهاجم صاحب الـ28 عامًا حصل على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الألماني في الموسم الماضي، متفوقًا على زميله السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.