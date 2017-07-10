بيان #عاجل من الدول الداعية لمكافحة الإرهارب بشأن وثائق سي إن إن حول #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض
شددت على أن المطالب الـ 13 التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها

بيان #عاجل من الدول الداعية لمكافحة الإرهارب بشأن وثائق سي إن إن حول #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض

2017/07/10
الساعة 11:22 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي 2014 تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وشددت الدول الأربع على أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي ، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.



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