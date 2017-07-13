بيكيه: ريال مدريد محظوظ.. وهذا رأيي في راموس وفيرجسون !

المواطن ـ وكالات



أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة على أن الغريم التقليدي ريال مدريد يقف “الحظ” بجانبه بشكل أكبر من فريقه.

وخلال تواجد بيكيه في اليابان، تم طرح عليه أسئلة حساسة بعض الشيء خلال مسابقة التعبير عن بعض الشخصيات بكلمات قصيرة وسريعة.

أول شخص طُرح على بيكيه هو خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، وقال عنه “هو الشخص الذي يتخذ القرارات”.

ساندرو روسيل (رئيس برشلونة السابق المحكوم في السجن) “سنرى ماذا سيحدث عن في المستقبل”.

كارليس بويول (لاعب برشلونة السابق): كابتن عظيم

سيرجيو راموس (قائد ريال مدريد): لا يصدق

ألسير أليس فيرجسون: الرئيس

وفي نهاية المسابقة تم سؤاله؛ من لديه حظ أكبر ريال مدريد أم برشلونة ؟، وأجاب “في العادة هم، لكن في بعض الأحيان يلعب الحظ في صفنا، لذلك أريد القول على حد سواء”.