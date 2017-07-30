تأخر مكافآت المبتعثين في الصين 3 أيام.. ومناشدات للمسؤولين بالتدخل

المواطن - شريف النشمي - الرياض

يعاني المبتعثون والمبتعثات بجمهورية الصين الشعبية من تأخر صرف المكافآت المالية للمرة الثانية؛ مما أوقعهم بحرج كبير.

وقال أحد المتضررين في تصريحات إلى “المواطن“: إن الطلاب المبتعثين يعانون من تأخر صرف المكافآت منذ 3 أيام وللمرة الثانية هذا العام، موضحًا أنه قبل ثلاثة أشهر تأخرت مكافأتهم لما يقارب الشهر والنصف، ولم تبرر لهم السفارة والملحقية أسباب التأخر.

وأضاف أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها التأخير، وأيضًا لم يتم توضيح الأسباب، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا مهمشين من الملحقية.

ولفتوا إلى أنه تم الاتصال على السفارة ولكن لم يرد أي موظف على اتصالاتهم حتى اليوم الأحد.

كما أوضح أن البعض أصبح مهددًا بالطرد من السكن، خاصةً وأن هناك من يعول عائلة، ولكن على الرغم من ذلك الملحقية والسفارة غير مبالين بهم.

وناشدوا المسؤولين في المملكة، وعلى رأسهم نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، بالتدخل وحل مشكلتهم وتوجيه الجهة المعنية لتفادي تكرار هذه المشكلة.