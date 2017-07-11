تجديد أتلانتس النخلة بقيمة 100 مليون دولار أميركي

المواطن - اتحاد الصحافة السياحي - دبي

أعلن منتجع أتلانتس النخلة عن مشروع موسع لتجديد المنتجع بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وذلك في إطار تطوير خدماته لكافة زوار المنتجع، وتجاوبًا مع رؤية دبي السياحية لاجتذاب 20 مليون زائر لدبي بحلول عام 2020.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، حقق منتجع أتلانتس النخلة نتائج تجارية بارزة انعكست من خلال متوسط نسبة الإشغال في غرف وأجنحة المنتجع والذي وصل لـ93%، بزيادة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزز هذا النمو من موقع أتلانتس النخلة كالوجهة الترفيهية والسياحية الأكثر نموًّا في المنطقة متجاوزًا جميع منافسيه من ناحية نسبة الإشغال ونمو عدد الزوار، وذلك نتيجة للتجارب النوعية والأسعار التنافسية التي يقدمها المنتجع، والزيادة الملحوظة في عدد ضيوف المنتجع من دول عالمية مثل روسيا والصين والهند، إضافة للعديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا.

وبدأ منتجع أتلانتس النخلة في الـ4 يوليو 2017 بتنفيذ مشروع التجديد الذي يستمر ثلاث سنوات، ويتضمن تجديد جميع غرف وأجنحة المنتجع الـ1539. حيث سيتم تجديد 50 غرفة وجناحًا كل ستة أسابيع؛ لضمان عدم تأثير المشروع على إقامة الضيوف، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع مع نهاية 2019؛ ليكون أتلانتس النخلة جاهزًا لاستضافة “إكسبو 2020”.

وتم الإعلان عن أن شركة “WA International” والتي تتخذ من الإمارات مقرًّا لها ستقوم بأعمال التصميم الداخلي لغرف الضيوف في المنتجع، في حين تم منح شركة “Al Tayer Stocks” المتخصصة في مجال الديكور والصيانة أعمال تجديد الـ١٥٣9 غرفة وجناحًا إضافة إلى الممرات.

ويسعى مشروع التجديد إلى تقديم منظور جديد ومتميز للمنتجع، بما في ذلك تصاميم السجاد التي ترمز إلى الأجواء البحرية الفيروزية، مع ظلال مرجانية رائعة في الغرف التي سيتم تحديثها.

ويحرص المشروع على استخدام أحدث التكنولوجيا، والتي تتضمن أجهزة التلفاز الحديثة المسطحة 49 بوصة، وأنظمة مفاتيح الغرف المتطورة وغيرها الكثير من التقنيات. كما يمتد مشروع التطوير لشرفات المنتجع وغرف الحمام والتي ستتضمن أحواض استحمام من الرخام، وأحواض استحمام مستقلة طولية.

كما يتم حاليًّا تحديث مطعم “كالايدوسكوب” في المنتجع حيث سيعاد افتتاحه في شهر سبتمبر 2017، وتتضمن خطط المشروع الجديد تحديدًا شاطئ نسيمي ومطعم “أيامنا” اللبناني و”إمبريـال كلوب”.

وقال “سيرج زالوف”، الرئيس التنفيذي للعمليات لـ”منتجعات أتلانتس أند ريزيدنسيز”: “تجاوزت الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي توقعاتنا، حيث جاء شهر إبريل الماضي ليكون أفضل أشهر المنتجع منذ افتتاحه. وقد شجعتنا هذه البداية الإيجابية لعام 2017 على أن نتابع جهودنا في تحسين تجربة الضيوف في المنتجع، وخصوصًا ثقتنا باستمرار النجاحات خلال الأشهر المتبقية من العام. ونهدف من خلال المشروع الجديد لتطوير غرف وأجنحة المنتجع، إضافة للمطاعم بشكل يساهم في إبهار وإسعاد ضيوف منتجع أتلانتس النخلة”.

ويأتي مشروع تحديث منتجع أتلانتس النخلة قبيل إطلاق علامة “أتلانتس” التجارية مشروعها الثاني “أتلانتس ريسورت أند ريزيدنسيز” بقيمة تصل لـ1.4 مليار دولار أميركي، والذي من المتوقع أن يشكل إضافة حقيقية للصناعة العقارية والسياحية في دبي مع إطلاقه المتوقع أواخر 2019. حيث يقع المشروع الجديد في هلال جزيرة النخلة إلى جانب “منتجع أتلانتس النخلة”، ويحتوي المشروع على 231 شقة فاخرة، و795 غرفة وجناحًا للضيوف تمتد على مساحة تتجاوز الـ10 هكتار. وبدأت عمليات بيع الوحدات في المشروع الجديد مع بداية 2017 بأسعار تبدأ من 7.65 مليون درهم. ومن المتوقع أن يقدم المشروع إضافة كبيرة كونه إحدى العلامات المميزة لدبي في مجال الإقامة الفاخرة.

كما أن علامة “أتلانتس” التجارية تشهد توسعًا باتجاه أسواق جديدة، حيث سيتم إطلاق “أتلانتس سانيا” في الصين عام 2018، باعتباره أول وجهة سياحية ترفيهية في خليج “هايتانج” الصيني، حيث يمتد المنتجع الفاخر الجديد على مساحة تتجاوز 300.000 متر مربع، ويشتمل على غرفة وأجنحة فاخرة يصل عددها لـ1314 غرفة، و154 جناحًا، و5 أجنحة تحت الماء. ويحتوي مشروع أتلانتس الجديد في الصين على مدينة “أكوافنتشر” المائية، بمساحة تصل لـ85.000 متر مربع، وحوض أسماك بسعة 13.5 مليون لتر، وحمامات سباحة بمساحة تصل لـ7.500 متر مربع، إضافة لـ21 مطعمًا متنوعًا.

كما تم الإعلان عن رابع مشروعات علامة “أتلانتس” التجارية “أتلانتس كو أولينا” في ولاية هاواي الأميركية بقيمة تصل لـ2 مليار دولار أميركي، حيث سيكون هذا المشروع أكبر مشروعات “أتلانتس” من ناحية التكلفة، حيث يتم حاليًّا الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالمشروع، حيث سيمتد على مساحة تتجاوز الـ60.000 متر مربع في جزيرة “أواهو”.

وأضاف “سيرج زالوف”: “تعتبر هاواي الوجهة المثالية لمشروع أتلانتس الجديد. ونسعى لأن تركز جميع مشاريع علامة أتلانتس على أفضل التجارب الترفيهية للضيوف، حيث توفير أفضل تجربة لضيوفنا هو الأساس في فلسفة علامة “أتلانتس” التجارية. ونحن سعداء بأن نستطيع أن ننقل تجربة أتلانتس الفريدة إلى جميع أنحاء العالم. ونحن دائمًا ملتزمون بتقديم أفضل تجربة لزوار وضيوف أتلانتس. وسنتابع سعينا لأن نكون وجهة سياحية وترفيهية دائمة التطور والإبداع”.