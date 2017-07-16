تحديث بخرائط جوجل يخبرك بأفضل وقت للتحرك من المنزل

المواطن - وكالات

أطلقت شركة جوجل تحديثاً جديداً لخدمة الخرائط التابعة لها، وهو يضيف ميزة مهمة للغاية لا تخبرك فقط عن كيفية الوصول إلى مكان ما أو المدة التي يجب أن تستغرقها الرحلة، بل إن تحديث الخرائط يخبرك أيضاً بأفضل وقت للذهاب أو السفر لمكان معين، وهذا وفقاً لما جاء على موقع Android Police.

الميزة الجديدة التي حملها تحديث خرائط جوجل الأخير متاحة فقط لمستخدمي هواتف أندرويد، وتظهر بمجرد إدخال الاتجاهات التي ستذهب إليها، جنبا إلى جنب مع عرض الوقت المقدر المعتاد والمسافة، كما يساعد تحديث الخرائط الجديد المستخدم في الاطلاع على الرسم البياني الخاص بأفضل الأوقات التي يمكن أن تتحرك فيها للذهاب لمكان معين، وستظهر ألوان الأخضر أو الأصفر أو الأحمر للإشارة إلى ظروف حركة المرور الحالية.

الميزة التي وفرها تحديث خدمة خرائط جوجل الجديد ليست دقيقة بشكل فائق، فسيكون من الصعب معرفة بالضبط كم من الوقت الذي سيتم توفيره إذا سار المستخدم وفقاً لما يقوله له الخرائط، ولكنها تظل إضافة مفيدة عندما تحاول معرفة معلومات مفصلة عن رحلتك التالية.

ولم تفصح جوجل بعد عن أي معلومات خاصة حول وصول تحديث الخرائط الجديد لمستخدمي هواتف الآيفون التي تعمل بنظام تشغيل ios، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاقه في وقت قريب من هذا الشهر.

ومن الجدير بالذكر أن هناك تحديثاً وصل أيضاً خلال الفترة الأخيرة لبحث وخرائط جوجل يوفر ميزة حجز بعض الخدمات بسهولة كبيرة مباشرة من تطبيقات جوجل للمستخدمين حول العالم، وهذا التحديث يساعد في الحصول على موعد في صالون الحلاقة، بالإضافة إلى الـspa وجلسات المساج وغيرها من الخدمات الأخرى.