تحذير.. تشغيل مكيف السيارة على أعلى مستوياته يسبب هذه الأضرار!

المواطن - وكالات

في فصل الصيف يلجأ قائدو السيارات لتشغيل مكيف السيارة على أعلى المستويات لترطيب الأجواء، إلا أن الخبراء حذروا من خطورة ذلك على الصحة.

حذر المجلس الألماني للسلامة المرورية من تشغيل مكيف السيارة على أعلى مستوياته في الأيام الشديدة الحرارة خلال فصل الصيف.

كما حذر خبراء المجلس من توجيه فتحات التهوية إلى الجسم بشكل مباشر، وذلك لتجنب التعرض لتيارات هواء شديدة وما يترتب عليها من مشاكل صحية، مثل جفاف العين.

ومن المثالي ضبط مكيف الهواء على درجة تقع بين 21 و23 درجة مئوية.

وينبغي على قائد السيارة مراعاة أن ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في فقدان قائدي السيارات الأخرى على الطريق لصبرهم، ولعدم معاناة قائد السيارة نفسه من مثل هذه المشاكل ينصح الخبراء بأخذ فترة راحة في أماكن مظللة؛ حيث إن التركيز وسرعة رد الفعل ينخفضان بسبب ارتفاع درجة الحرارة.