تحذير #عاجل من أمطار على هذه المناطق حتى الأربعاء

المواطن - يحيى العمري

حذرت إدارة الدفاع المدني من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير ونجران، وجازان.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الحالة ستبدأ من اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء.

وأفاد حساب هيئة الأرصاد على “تويتر”، بأن الهيئة تتوقع هطول أمطار رعدية فترة ما بعد الظهيرة من اليوم الاثنين إلى يوم الأربعاء، وستكون غزيرة ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، فيما يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية.