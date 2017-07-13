تحذير.. واتساب لا يحافظ على خصوصية رسائلك

المواطن - وكالات

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة “الإندبندنت” عن أن تطبيق واتساب لا يحافظ على رسائل مستخدميه آمنة كما يعتقد، إذ أصدرت مؤسسة الحدود الإلكترونية تصنيفاتها، أمس، لكيفية حفاظ الشركات التكنولوجية على بيانات مستخدميها آمنة وخاصة، ونال تطبيق الدردشة الأكثر شعبية انتقادات هائلة بسبب سماحه للحكومات بالوصول إلى رسائل الأشخاص الخاصة.

وبصفة عامة، أوضحت المؤسسة الدولية غير الهادفة للربح المعنية بالحقوق الرقمية، أنها تشجع التطبيق على العمل لحماية المستخدمين، وأن يكون أكثر شفافية حول كيفية الحفاظ على سلامة الناس.

وقالت: “اليوم، يتوقع مستخدمو التكنولوجيا من الشركات أن تتمتع بالشفافية حول إمكانية وصول الحكومة إلى بيانات المستخدم، وتتزايد تلبية الشركات لهذه التوقعات، ولكن لا تزال هناك العديد من الشركات التي تتخلف، وتفشل في سن أفضل الممارسات حول الشفافية، أو لا تعطى الأولوية لخصوصية المستخدم.”

وعلى وجه الخصوص، أشارت المؤسسة إلى أن أمازون وواتساب يمكن أن يقوما بعمل أفضل بكثير.