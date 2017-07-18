تحرير الموصل يكشف السر وراء مركبات “داعش” رباعية الدفع

المواطن ـ رقية الأحمد ـ ترجمة:

أماطت عملية تحرير الموصل، اللثام عن السر وراء مركبات الدفع الرباعي، التي استخدمها تنظيم “داعش” الإرهابي، على مدار العامين الماضيين.

وكشفت مصادر عراقية، أنَّ سيارات الدفع الرباعي من طراز “تويوتا”، التي كان يستخدمها عناصر وقادة التنظيم، تم توريدها في الأصل لقطر.

وأوضحت المصادر، وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أنَّ جهات في الدوحة، قامت بشحن تلك المركبات إلى العراق وتقديمها لداعش، الأمر الذي يؤكد تشعب دور قطر الداعم للتنظيمات الإرهابية، في العراق وسوريا وليببا، بالسلاح والمال”.

وأكّدت أنَّ “تحقيقات أجريت حول مصادر تزويدِ تنظيم داعش بالسيارات، أظهرت أن قطر اشترت 32000 سيارة، وسلمتها للتنظيم على مدى أعوام عدة”.