تداول 160 مليون سهم عبر 82 ألف صفقة وهذه أكثر الأوراق تفاعلاً

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 61.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7306.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 82 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اللجين, ونماء للكيماويات, واستثمار, والأول, وسلامة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الأبحاث والتسويق، والطباعة والتغليف, وتهامة, والباحة, وباتك, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.58%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وزين السعودية, وكيان السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات وسابك, والإنماء، ودار الأركان، والراجحي، والأبحاث والتسويق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وفي سياق متصل أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 13.86 نقطة ليقفل عند مستوى 3642.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 294 ألف سهم تقاسمتها أكثر من 609 صفقات.