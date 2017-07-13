تداول 171 مليون سهم عبر 78 ألف صفقة وهذه أكثر الأوراق نشاطًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 6.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7313.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 171 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 78 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, والطباعة والتغليف, والاتحاد التجاري, والأهلي للتكافل، وتهامة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات اللجين, ونماء للكيماويات, وأنابيب السعودية, وأسمنت الجنوب, وإكسترا, فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 1.99% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والراجحي، والجزيرة، والطباعة والتغليف، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء, وسابك, ودار الأركان، والأبحاث والتسويق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 46.72 نقطة ليقفل عند مستوى 3595.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 227 ألف سهم تقاسمتها 407 صفقات.