تدشين عيادة التغذية العلاجية بمستشفى فهد في جازان

المواطن ـ نايف عقيلي ـ جازان

افتتح مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، عيادة جديدة تحت مسمى عيادة “التغذية العلاجية”، لتنضم إلى 58 عيادة تخصصية متاحة لجميع المرضى، ليصبح عدد العيادات 59 عيادة.

وتعمل عيادة التغذية العلاجية، بمعدل 5 أيام في الأسبوع، وتشتمل على:

عيادة تغذية الأطفال.

عيادة تغذية مرضى الباطنية.

عيادة تغذية مرضى الأمراض الاستقلابية.

عيادة مرضى الكلى.

عيادة مرضى السمنة.

وتقدم هذه العيادات، خدماتها بمعدل يوم واحد أسبوعيًّا لكل تخصص.

وتأتي هذه الخطوة بحرص من إدارة المستشفى والعاملين به على تلبية جميع احتياجات ومتطلبات المرضى والمراجعين، من خلال العمل على توفير العيادات الطبية المطلوبة كافة، وتسهيل سبل الراحة لجميع المراجعين.