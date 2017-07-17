تدشين فعاليات نادي فطن النوعي بحقل

المواطن - الرياض

دشّن محافظ حقل سعد بن نايف السديري، أمس الأحد، فعاليات نادي فطن النوعي الصيفي للبنين والبنات تحت شعار ” صيف الوطن لجيل فطن ” ضمن ثمانية أندية صيفية على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، وذلك بمتوسطة الوليد بن عبادة.

وتجول السديري والحضور في مرافق النادي واطلعوا على البرامج والأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية المقدمة للطلاب من سن 6 – 18 عاماً، معرباً عن سعادته بما شاهد من برامج نوعية يقوم عليها خبراء ومدربون أكفاء.

من جهة أخرى افتتحت مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن بمنطقة تبوك نجلاء بنت سليمان الشامان بحضور رئيسة الشؤون التعليمية للبنات في حقل صباح الشامان، نادي فطن للبنات بمقر الثانوية الثانية بحضور مسؤولات البرنامج اللاتي قدمن شرحاً عن المناشط التي يقدمها النادي للطالبات.