تذكرتا سفر مجانية إلى دبي من طيار إلى الطفلين عبدالله وعبدالرحمن والسبب!

المواطن - يحيى العمري

قدم الكابتن الطيار السعودي عبدالله الغامدي، تبرعًا شخصيًّا عبارة عن تذكرتي سفر لكلٍّ من “عبدالرحمن وعبدالله ” ذهاب وإياب (الرياض- دبي- الرياض) على طيران ناس متى شاؤوا.

والطفلان هما اللذان ظهرا في مقطع فيديو مع أخيهما الأكبر عندما قام بعمل مقلب فيهما وإيهامهما بأنهما سوف يسافران إلى دبي وقام بإيصالهما إلى المطار وعند دخولهما فوجئا بأن أخاهم الذي أوصلهما كان ممازحًا لهما ويريد أن يمقلبهما، حيث كانت ردة فعله غير سارة بالنسبة لهما ولمن شاهد المقطع.

والموقف دعا الكابتن الغامدي إلى المبادرة بتبرعه وإعلانه عبر سنابه الشخصي أن المقطع أثّر فيه كثيرًا، داعيًا الطفلين عبدالرحمن وعبدالله إلى أن يتواصلا معه عبر الخاص ولهما ما أرادا.

وأضاف الغامدي أنه لا يزايد على كرم متابعيه الكرام، وإنما هي مجرد جبر خاطر لمن كسرت خواطرهم.