ترقب لـ 5 إعلانات وظيفية بخطة الإعلانات الحكومية حتى نهاية العام

المواطن - واس

تستعد وزارة الخدمة المدنية إلى طرح خمسة إعلانات وظيفية ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي يأتي في مقدمتها الإعلان عن الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، الذي سبق تأجيله.

وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق أنه تم تأجيل طرح إعلان الوظائف الصحية من 19 من شهر شوال الحالي ، إلى 14 من شهر ذي القعدة المقبل، بهدف رغبتها لمنح الجهات الحكومية فرصة أكبر لتسجيل احتياجها من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

كما ستشهد الفترة المقبلة إعلان الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية) في 23 ذي الحجة، وإعلانين للوظائف الصحية في 15 محرم و 20 صفر.

وتختتم الجدولة الزمنية لخطط الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي، بطرح إعلان الوظائف الهندسية في 5 من شهر ربيع الأول المقبل.

وكانت الوزارة قد أنهت ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي الحالي 1438هـ/1439هـ، أربعة إعلانات وظيفية وتوجيه المرشحين من خلالها للجهات الحكومية لمباشرة أعمالهم وذلك من أصل تسعة إعلانات مدرجة في الخطة المعدة لذلك، حيث انتهت من إعلانين للوظائف الصحية، وإعلان للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وإعلان للوظائف الهندسية.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية تعلن عن خطتها الزمنية السنوية للإعلانات الوظيفية لكل عام مالي، للوظائف من المرتبة العاشرة فما دون من مختلف السلالم الوظيفية، حيث تعتمد خطة الإعلانات على ما تزود به الوزارة من الوظائف الواردة من الجهات الحكومية حسب الفترات المحددة في كل إعلان، ويحق للوزارة التعديل على مواعيد طرح الإعلانات وتعديلها متى ما دعت الحاجة لذلك، مع إدراج إعلانات أخرى ضمن الجدولة، والتي تعتمد على الاحتياج الوارد من الجهات الحكومية .