تركيا تسرب مواقع عسكرية أميركية “حساسة” في سوريا.. والبنتاغون ترد

المواطن - وكالات

أعربت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، لتركيا عن مخاوفها إزاء نشر ما قالت وكالة أنباء رسمية تركية: إنها خريطة لمواقع عسكرية أميركية في سوريا، مشددةً على أن ذلك يعرض حياة جنودها للخطر.

وقدمت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، خريطة، أكدت أنها تظهر 10 مواقع تتمركز فيها قوات أميركية.

ولفتت البنتاغون إلى أنه لا يستطيع بشكل مستقل تحديد مصدر معلومات “الأناضول”.

وصرح المتحدث باسم دفاع أميركا، إريك باهون، أن الولايات المتحدة سوف تكون “قلقة للغاية إذا قام مسؤولون من دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتعريض حياة قواتنا للخطر عمدًا عن طريق نشر معلومات حساسة”.