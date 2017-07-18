تشافي يوضح فلسفته كمدرب.. ويؤكد: ريال مدريد فريق متكامل

المواطن ـ وكالات

أكد نجم برشلونة الدولي الإسباني السابق تشافي هيرنانديز، أنه قرر الاعتزال في صيف 2018 من أجل دخول عالم التدريب، كما أشاد قائد النادي الكتالوني السابق بالتعاقدات التي أبرمها الغريم ريال مدريد خلال الميركاتو الجاري.

وظهر تشافي في مقابلة مع مجلة “The Tactical Room”، حيث تحدث أولًا عن مستقبله قائلًا: “سأخوض آخر موسم لي كلاعب، وبعد ذلك سأعتزل من أجل دخول عالم التدريب، بالتأكيد لن أكون مدربًا الآن؛ لأنه لدي الكثير لتعلمه أولًا، أتوفر على المناهج والأفكار، لكن يجب علي تعلم كيفية استخدامها”.

وعن الأفكار التي سيرتكز عليها كمدرب قال تشافي: “فلسفتي كمدرب سترتكز على التحكم في المباراة وبالتالي التحكم في الكرة، أريد أن أسترجع الكرة في أسرع وقتٍ ممكن بعد خسارتها، 90% من الاستحواذ على الكرة دائمًا أفضل من 89% بالنسبة لي، كنت أعاني عندما أخسر الكرة كلاعب، وكذلك الأمر سيكون كمدرب”.

وتحدث تشافي عن تعيين إرنستو فالفيردي مدربًا جديدًا لبرشلونة حيث قال: “متفائل بتجربة فالفيردي في برشلونة، هو مدرب جاهز ولديه خبرة كافية، وقبل كل هذا هو يعرف النادي جيدًا، وصوله يعني عودة أسلوب النادي المفضل في اللعب”.

وعن ميركاتو الغريم ريال مدريد قال تشافي: “ريال مدريد قام بصفقات مميزة للغاية، يمكن القول إن الفريق أصبح الآن متكاملًا، يمكنهم اللعب الآن على الهجمات المرتدة أو المركزة، الكرات الثابتة والاسترجاع، الفريق يمتلك خليطًا جيدًا بين القوة والسرعة، إضافة أن اللاعبين يثقون في مدربهم زيدان”.