تعثر صفقة انتقال غوانكا.. وإدارة النصر تبحث عن البديل

المواطن ـ محمد سلام

تلقت إدارة نادي النصر اعتذارًا من نظيرتها في كولن الأرجنتيني لرفض إعارة المحترف الأرجنتيني كريستان غوانكا إلى صفوف الفريق النصراوي خلال الموسم المقبل؛ وذلك لظروفه الأسرية رغم موافقته السابقة.

وبدأت إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي تحرّكاتها الفورية للتعاقد مع محترف أجنبي جديد بعد اعتذار الأرجنتيني غوانكا عن الانضمام إلى العالمي.

وكانت إدارة نادي النصر، برئاسة الأمير فيصل بن تركي، قد أعلنت أنها اتفقت مع إدارة كولون على إعارة المحترف الأرجنتيني كريستيان غوانكا لمدة عام، وأكدت أن اللاعب سيلتحق بمعسكر الفريق الأول المقام بدولة تركيا خلال الأيام المقبلة.

وكشف الصحفي الأرجنتيني أدريل دوريسي أن يوم الإثنين المقبل سيبدأ غوانكا موسمه مع فريق كولون، وأكد دوريسي قبل ساعات عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن غوانكا لن يلعب في صفوف النصر السعودي، وذلك بسبب ظروف عائلية تمنعه من التواجد في السعودية.