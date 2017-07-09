تعرف على النظام الغذائي المثالي خلال فصل الصيف والأجواء الحارة

المواطن - رائد القرفي - أبها

شددت خبيرة التغذية من جامعة كانساس بالولايات المتحدة الأميركية الأخصائية هند القرفي، على ضرورة أن تحتوي كل وجبة من الوجبات الثلاث اليومية على أصناف متنوعة من البروتينات، الكربوهيدرات، والدهون، خاصة خلال فصل الصيف والأجواء الحارة التي تشهدها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ “المواطن” : قد يتفاجأ البعض عندما ينصح أخصائي التغذية بتناول كميات من الدهون في فصل الصيف، ولكن الحقيقة أن الدهون مهمة لبناء جدران الخلايا وللبناء المتكرر للأنسجة، ويكمن السر في نوعية وكمية الدهون المناسبة، حيث إن أنواع الدهون الصحية تشمل monounsaturated و polyunsaturated والتي تحتوي على دهون غير مشبعة مثل زيت الزيتون، وزيت الأفوكادو، وزيت كانولا.

وأضافت: يحتاج جسم الإنسان إلى جميع أنواع الدهون سواء المشبعة أو غير المشبعة، والفارق في ذلك أنه لا يستطيع إنتاج الدهون غير المشبعة ذاتياً ، على عكس الدهون المشبعة والتي يستطيع جسم الإنسان تحويل فائض السعرات الحرارية إليها مخزناً إياها على هيئة شحوم، لذا يجب أن يراعى في النظام الغذائي تناول كميات من الزيوت النباتية والتي في مجملها دهون غير مشبعة.

وأكدت أن نظامنا الغذائي اليومي يجب أن يحتوي على 1800 سعر حراري للمرأة و2200 سعر للرجل، وقد يختلف باختلاف العمر ومعدل الحركة من 20 إلى 35% من السعرات الحرارية المستهلكة يومياً ويجب أن تكون من الدهون الصحية.

وذكرت، أنه بالنسبة للبروتينات فينصح بتناول 0.8 جرام من البروتينات يومياً لكل كيلو جرام من وزن الجسم وقد يزيد بالنسبة للرياضيين، علماً بأن البروتينات تشمل اللحوم والمكسرات، وأما بالنسبة للكربوهيدرات يجب أن يكون معظم السعرات الحرارية المستهلكة يومياً منها أي ما يقارب 45 – 65%.

واختتمت حديثها بالقول إن الفواكه والخضراوات من المصادر الغنية بالكربوهيدرات لذا يجب أن تكون جزءًا مهمًا في نظامنا الغذائي، مؤكدةً أن هناك عنصراً مهماً لا بد أن يراعى خصوصاً في فصل الصيف وهو شرب كميات كافية من الماء، وينصح أخصائيو التغذية بما يقارب ثمانية أكواب من الماء يومياً بالإضافة إلى فاكهة الصيف الغنية بالماء.