تعرف على محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا والأعضاء

المواطن - الرياض

7 أعضاء ومحافظ ورئيس لمجلس إدارة الهيئة الملكية.. هو تشكيل مثالي أمر به خادم الحرمين الشريفين، بالتزامن مع أمره الملكي الخاص بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا، وهو القرار الذي جاء نظرًا إلى أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية.

وعلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا مسؤولية كبيرة ألقيت على كاهلهم، فالهدف من الأمر الملكي هو تحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة 2030، كما يهدف القرار لإبراز ما حبى الله به هذه البلاد من تراث إنساني.

ومن المقرر بحسب الأمر الملكي أن يكون للهيئة مجلس إدارة، ويعين رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وهناك فترة لا تتجاوز 3 أشهر أمام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة، لإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وبالنسبة إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، فهو برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

وتضم الهيئة، كل من سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود ويكون محافظًا للهيئة، وسعود بن عبدالله القحطاني، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي، والدكتور سعد بن عبدالله الصويان، والدكتور عيد بن حمد اليحيى.