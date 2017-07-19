تعرّف على التطعيمات اللازمة قبل السفر لقضاء العطلات

المواطن - وكالات

يحرص الكثيرون خلال فصل الصيف على السفر إلى خارج البلاد لقضاء العطلات. وللاستمتاع بالعطلات دون أي منغصات تعكر صفوها ينبغي مراعاة تلقي التطعيمات اللازمة ضد بعض الأمراض، مثل التهاب الكبد الوبائي والحمى الصفراء. وتتوقف هذه التطعيمات على وجهة السفر، كما يُشترط لبعضها توافر وقت كاف قبل السفر.

وقال الطبيب الألماني فولف جروت، من مركز برلين للسفر والطب الاستوائي، إن بعض التطعيمات لا يمكن تلقيها قبل السفر بفترة قصيرة جداً، موضحاً أهم النقاط المتعلقة بموعد تناول التطعيم الخاص بكل مرض:

التهاب الكبد A و B: يعتبر التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي A واحداً من أكثر تطعيمات السفر شيوعاً بجانب التطعيمات الرئيسية، مثل التيتانوس والدفتيريا. وهو موصى به لجميع وجهات السفر، كما يمكن أخذ التطعيم قبل السفر بفترة قصيرة، بل إنه يمكن أخذه نظرياً في المطار.

على العكس من هذا يحتاج السياح، الذي يدمجون تطعيم التهاب الكبد A مع B، إلى 4 أسابيع قبل الرحلة، حيث يأخذ المسافر خلال هذه الفترة حقنتين. ويتميز هذا الدمج بخفض التكلفة عن التطعيم المفرد لكل مرض على حدة، ولكن يتعين على المسافر النظر في مدى أهمية تناول تطعيم التهاب الكبد B، حيث يتوقف هذا على عدة أمور، منها الوجهة ومدة الرحلة وخطر التعرض في بلد الوجهة.

الحمى الصفراء: يعتبر التطعيم ضد الحمى الصفراء إلزامياً عند السفر إلى بعض البلدان، لاسيما الإفريقية. ويُعطى التطعيم قبل بدء الرحلة بعشرة أيام على الأقل.

داء الكلب: يتلقى المسافر 3 تطعيمات على فترة تمتد من 3 إلى 4 أسابيع، ويكون جدول التطعيم على هذا النحو على سبيل المثال: التطعيمات في أيام 0 و 7 و 21. وهناك نموذج تطعيم أقصر (0-3-7)، ولكن لم يتم الموافقة عليه حتى الآن، وفقا لجروت. ومع ذلك يوفر هذا النموذج الحماية؛ لذا يمكن لمن سرقه الوقت أن يأخذ التطعيم خلال أسبوع، ولكن ينبغي على أية حال أخذ التطعيم اللاحق بعد 12 شهراً.

التهاب الدماغ الياباني: تظهر الأمراض المدارية الخطيرة في قارة آسيا. وللحماية يلزم تعاطي جرعتين قبل السفر بأسبوع، وفقا لما أوضحه جروت.

التيفود: لأن التطعيم لا يصبح فعالاً إلا بعد بضعة أيام، لذا ينبغي تطعيم المسافر قبل السفر بعشرة أيام على الأقل عن طريق حقنة واحدة.

المكورات السحائية: من الضروري التطعيم قبل السفر بعشرة أيام، ويُوصى بهذا التطعيم لمن يتوجهون لمنطقة الساحل في قارة أفريقيا.

التطعيم ضد القراد: التطعيم ضد حشرة القراد يتم لدى السفر لبعض البلدان مثل النمسا وسويسرا والدول الاسكندنافية، ويلزم أخذ الحقنة الأولى قبل الرحلة بثلاثة أسابيع، والثانية قبل بداية الرحلة بأسبوع.

الإنفلونزا: تعد الإنفلونزا أكثر الأمراض شيوعاً في السفر، ولكن في الوقت ذاته يمكن الحماية منها عن طريق تطعيم خاص بها، يُعطى قبل المغادرة بأسبوعين.

وفي النهاية ينبغي على المسافر الاستفسار عن التطعيمات اللازمة لوجهة سفره أو حتى الموصوفة بشكل ثابت، فضلاً عن جلب التطعيم اللاحق، وذلك للحماية من مسببات هذا المرض لسنوات عدة.