تعرّف على مواصفات أول شاشة سينما بتقنية “LED” من سامسونغ

المواطن ـ وكالات:

أطلقت شركة سامسونغ، أول شاشة سينما بتقنية “إل إي دي” LED في العالم، وقامت بتركيبها في برج السينما العالمي Lotte Cinema World Tower في كوريا الجنوبية.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الاستهلاكية: تخلق Cinema LED Screen، التي صُممت كشاشة سينمائية بتقنية LED مع دعم تقنية المجال الديناميكي العالي HDR، تجربة مشاهدة أكثر إمتاعًا ونابضة بالحياة من خلال الجيل القادم من جودة الصورة والصوت الواقعي بفضل التعاون بين هارمان بروفشينال سولوشينز وسامسونج أوديو لاب.

وأضافت: “الشاشة التي يبلغ عرضها 10.3 متر، تستوعب مجموعة متنوعة من تكوينات السينما مع ضمان مستويات متفوقة من الأداء التقني والموثوقية والجودة. وهي تجلب القوة البصرية لجودة الصورة بتقنية HDR إلى الشاشات الكبيرة، وتحيي المحتوى مع كل من الدقة الفائقة جدًا 4K ومستويات السطوع العالية بما يقرب من 10 مرات أقوى من تلك التي تقدمها تقنيات العرض القياسية”.

وتدعم الشاشة السينمائية الجديدة من الشركة الكورية الجنوبية تقنية الصوت فائقة الوضوح JBL من شركة HARMAN المملوكة لسامسونغ. ويشمل الدعم دمج مكبرات صوت قوية متاخمة للشاشة.

وأشارت سامسونغ إلى أن “هذه المرونة تجعل Cinema LED Screen مثالية للأماكن التي ترغب في استخدام مساحة المسرح الخاصة بهم لأحداث الشركات والحفلات الموسيقية، وعرض الأحداث الرياضية ومسابقات الألعاب”.