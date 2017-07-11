تعليق رئيس لجنة التعليم في الشورى على #تطبيق_برنامج_التربية_البدنية_للبنات

المواطن - الرياض

نوه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى بقرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي القادم 1438/1439هـ .

وأعرب الدكتور ناصر الموسى عن أمله في أن يسهم تنفيذ هذا القرار في تعزيز خطى وزارة التعليم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تعمل الجهات التنفيذية في الدولة على تحقيقها بخطوات طموحة تهدف إلى تحقيق التقدم والرفاهية للمواطنين .

وجدد الموسى التأكيد على أن قرار وزير التعليم في هذا الشأن يأتي تحقيقاً لقرار مجلس الشورى الذي صدر برقم 49/29 وتاريخ 14/6/1435هـ ونصه ” دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع ضوابط الشريعة ومع طبيعتهن ووضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات”.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى أن اللجنة ستعدل من توصياتها التي كانت قد ضمنتها تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1437/1438هـ المزمع مناقشته في القترة القادمة من أعمال المجلس حيث كانت ستؤكد في توصية مستقلة على قرار المجلس السابق الصادر بخصوص إضافة برامج للياقة البدنية للبنات نظراً لتحققها بصدور هذا القرار .