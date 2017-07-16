تعليم الدوادمي يطلب حراس مدارس للعمل بهذه المدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي توفر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31، بمسمى حارس مدرسة ببعض أقسام ومدارس قطاع الدوادمي ومكاتب التعليم (السر – البجادية – الجمش – نفي).

وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم الأحد الموافق 1438/10/22هـ، وحتي يوم السبت الموافق 1438/10/28هـ، وذلك عبر موقع إدارة التعليم بالمحافظة: (هنا) .

وأبرزت الإدارة، أن الشروط المطلوبة للوظائف هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن (25) عاماً لمدارس البنين، و(35) عاما لمدارس البنات وأن يكون متزوجًا، حسب التعميم الوزاري.

3- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً (الفحص الطبي).

4- أن يكون المتقدم من سكان (المكان) الذي يقع به الاحتياج مع إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة وأن يكون حديثًا.

5- إجادة القراءة والكتابة.

6- ألا يكون لدى المتقدم تقاعد من مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

7- اجتياز المقابلة الشخصية التي ستجري من قبل اللجنة.

8- ألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف.

9- حسن السيرة والسلوك.

10- سلامة المظهر من حيث الحواس، وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل.

11- تسجيل المتقدم بقوائم ساعد للخدمة المدنية.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة الأستاذ مناور بن عبدالله الحمادي، بأن التقديم لا يلزم مراجعة الإدارة، مشيرًا إلى أن أسماء المرشحين سيتم الإعلان عنها على موقع الإدارة الرسمي أو عن طريق إرسال رسائل نصية أو الاتصال على الأرقام التي سبق أن سجلها المتقدم في الموقع، من أجل إجراء المقابلة الشخصية والتأكد من انطباق الشروط الواجب توفرها في المرشح.