تعليم القنفذة يناقش متطلبات العام الدراسي المقبل

المواطن - عبدالله النخالي - القنفذة

ترأس مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، وبحضور مساعدي مدير التعليم، وأعضاء لجنة الاستعداد المدرسي الاجتماع الرابع للجنة بهدف التعرف على نتائج ومتطلبات الاستعداد المدرسي للعام المقبل.

بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية لأمين الإدارة عبده العلواني، ثم كلمة لمدير التعليم شكر فيها أمين اللجنة وجميع الأعضاء على الجهود المبذولة ومؤكدًا على أهمية المرحلة القادمة للاستعداد وبذل كافة الجهود لبداية جادة مع أهمية المتابعة والتحديث بشكل مستمر لمحاور الاستعداد، ورفع نسب الجاهزية.

بعد ذلك أتيح المجال لمنسق اللجنة الحسين علي العمري الذي استعرض في برنامج مرئي ما تم العمل به في تنفيذ التوصيات السابقة ثم استعراض تقرير استعداد الإدارة للعام الدراسي 1439/1438، ثم مناقشة وضع الاستعداد ومتطلباته خلال الفترة المقبلة.