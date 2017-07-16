تعليم مكة الأول بالتوثيق الإعلامي في السعودية

المواطن - عبدالله خلف - مكة المكرمة:

حصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، على المركز الأول في التوثيق الإعلامي على مستوى المملكة للعام ١٤٣٧ – ١٤٣٨ هـ.

وتصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة القائمة من خلال توثيق ٥٦٩٨ خبرًا شملت ٥٣٨٧ خبرًا إيجابيًا و ١٥٧ سلبيًا و ١٥٤ محايدًا.