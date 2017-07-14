تفاصيل اتصال الملك بالعبادي: تهنئة بتحرير الموصل وتأكيد على دحر الإرهاب‎

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا برئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي هنأه فيه بما تحقق من انتصار سريع على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، بما يبشر ببداية النهاية للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا.

وجدّد الملك المفدى التأكيد على وقوف المملكة بكافة إمكانياتها لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله؛ حتى يتم القضاء عليه وتجفيف منابعه.

وقد قدم العبادي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على موقفه وتهنئته، معتبرًا أن هذا الانتصار يجير للجميع، مؤكدًا رغبة بلاده في استمرار التعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب.